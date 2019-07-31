قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن إجراء تجارب على الصواريخ أمر طبيعي، ويتم ضمن برامج محددة، وبصورة منتظمة تماما، وأن البرامج البحثية للقوات المسلحة يجري إعدادها وتنفيذها كل عام في مواعيدها المحددة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذى يعقده الآن وتنقله "روسيا اليوم".

وأضاف "حاتمي"، أن هذه الأمور طبيعية في العالم كله وإن جرى التركيز الإعلامي على بعض هذه القضايا فإنهم يسعون لتحقيق مآرب خاصة بهم من وراء ذلك، إلا أن القوات المسلحة تنفذ برامجها ومنها الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة تماما.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في تقاريرها أن إيران أطلقت الأربعاء الماضي صاروخا باليستيا متوسط المدى، وصل مداه إلى 1000 كم، الأمر الذي اعتبرته إيران عاديا، ويهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وليس موجها ضد أي دولة.