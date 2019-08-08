يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الجمعة، بإتمام 20 عاما في السلطة.

وفيما يلي، أبرز المحطات في حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بين منصبي "رئيس الجمهورية" و"رئيس الوزراء".

- 7 أكتوبر 1952: ولد لأبوين من العمّال في ضواحي مدينة لينينجراد، سانت بطرسبورج حاليا.

- 25 يوليو 1998: ترأس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وريث الـ"كي جي بي" (جهاز المخابرات السوفياتي) الذي انضمّ إليه عام 1975.

- 9 أغسطس 1999: أصبح رئيسا للوزراء في عهد بوريس يلتسين، وفي أكتوبر أمر بتدخّل القوات الروسية في الشيشان ضدّ الانفصاليين، واستمرّت العملية حتى أبريل 2009 حين أعلنت موسكو انتهاء "عملية مكافحة الإرهاب".

- 31 ديسمبر 1999: بوريس يلتسين يستقيل، ويختار بوتين لتسلّم السلطة بالوكالة.

- 26 مارس 2000: انتخب رئيسا من الدورة الأولى، وسيعاد انتخابه عام 2004.

- 7 مايو 2008: في ظل استحالة ترشحه للرئاسة بعد قضائه ولايتين متتاليتين في الكرملين، اختار رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف ليكون رئيسا، وتسلّم هو رئاسة الوزراء.

- 7 مايو 2012: عاد إلى الرئاسة بعد انتخابه في مارس لولاية مدّتها سنوات، رافقت الانتخابات تظاهرات غير مسبوقة للمعارضة.

- 6 يونيو 2013: إعلان طلاقه من ليودميلا، والدة ابنتيه، والتي كان قد تزوجها منذ 1983.

- مارس: 2014: ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد احتلالها من القوات الروسية وتنظيم استفتاء قال المجتمع الدولي إنّه غير شرعي.

- سبتمبر 2015: أمر بتقديم الدعم العسكري لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

- 18 مارس 2018: أعيد انتخابه رئيساً منذ الدورة الأولى، لولاية رابعة.

- يوليو 2019: بداية تحرّك احتجاجي للمطالبة بانتخابات محلية حرّة، بعد رفض ترشح مرشحين مستقلين ومعارضين إلى انتخابات 8 سبتمبر.