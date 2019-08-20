بين التحفيز والتهنئة والتكريم، ظهر اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عدة مشاهد لمنتخب مصر لكرة اليد المتوج بالذهب في كأس العالم للناشئين منذ يومين في إنجاز لم يتحقق من قبل في تاريخ منتخبات نفس الفئة العمرية.

تكريم السيسي للشباب ساهم في إنجاز الناشئين

المشهد الأول للرئيس السيسي مع منتخب ناشئي اليد أظهره المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، حيث صرح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، بأن تحفيز الرئيس السيسي كان سببًا في الفوز ببطولة العالم.

التحفيز، كما أوضحه رئيس الاتحاد، جاء من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب مصر لشباب اليد الحاصل على المركز الثالث في بطولة العالم بإسبانيا، الشهر الماضي، مؤكدًا أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنتخب الشباب في كرة اليد في مؤتمر الشباب الماضي، كان مفاجأة وتقديرا من الرئيس، ساهم في تحفيز منتخب الناشئين.

السيسي كان أول المهنئين لمنتخب الناشئين

التهنئة العاجلة لمنتخب الناشئين بعد الفوز بالبطولة كان المشهد الثاني للرئيس السيسي مع المنتخب، حيث كان أول المهنئين بالفوز بالبطولة، مشيدًا بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يُحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

تكريم الأبطال بوسام الرياضة

المشهد الثالث والأخير تجلى في التكريم الذي منحه الرئيس لمنتخب الناشئين، اليوم، بعد وصولهم لمصر، حيث استقبل لاعبو وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقصر الاتحادية، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن كل من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

ووجَّه الرئيس السيسي، بتوفير الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام 2021.