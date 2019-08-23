انتحر عامل زراعي مقيم بمركز الدلنجات في البحيرة، بتناول قرص من حبوب تخزين الغلال السامة، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بوصول "جمال.ع.ا" 26 سنة، عامل زراعى، مقيم بدائرة المركز، إلى المستشفى المركزي، مصابا بحالة تسمم فسفوري، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى إيتاى البارود وتوفى فور وصوله.

وبسؤال شقيقه، مقيم بذات الناحية، أقر بتناوله أقراص حبوب حفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قرر محمد سليم وكيل النائب العام، بإشرف المستشار عبدالحميد السعيد مدير نيابة الدلنجات، وأمانة سر محمد يوسف، التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي وعمل تحريات المباحث حول الواقعة.