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أبطال العالم لليد في ندوة

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"الري": طرح مشروعات حماية من السيول بـ1.3 مليار جنيه في محافظتين

"الري": طرح مشروعات حماية من السيول بـ1.3 مليار جنيه في محافظتين

تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ غدا لـ85 ألف طالب.. و142 ألفا يسجلون رغبات "الفنية"

تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ غدا لـ85 ألف طالب.. و142 ألفا يسجلون رغبات "الفنية"

الكشف على 1050 حالة ضمن قافلة للعيون بمركز مغاغة بالمنيا

الكشف على 1050 حالة ضمن قافلة للعيون بمركز مغاغة بالمنيا

"أرامكو" السعودية تُطلق مبادرة بحثية لحماية الطيور النادرة من الانقراض

"أرامكو" السعودية تُطلق مبادرة بحثية لحماية الطيور النادرة من الانقراض

محافظ أسوان يتابع الإجراءات المطلوبة لدفن حاجة توفيت اليوم بمكة

محافظ أسوان يتابع الإجراءات المطلوبة لدفن حاجة توفيت اليوم بمكة

أبرزهم دي كابريو ورونالدو.. مشاهير العالم يدعون لإنقاذ "رئة الأرض"

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بنك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات اليوم

قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات اليوم

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"حكومة الشباب": معاً.. لآخر حدود الحلم

الحوار الكامل لأبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل بحياتنا

الحوار الكامل لأبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل بحياتنا

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