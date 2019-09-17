شهد الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثانِ المنتزه في الإسكندرية، اليوم، تطبيق نموذج محاكاة لتجربة معدات الصرف الصحي، وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء والأمطار والنوات الشديدة، حيث جرى التطبيق بمحطة صرف صحي كوبري المندرة، ومحطة الشيراتون ومحطة العصافرة بطريق الكورنيش.

وأوضح "الجندي"، أنه جاء تطبيق المحاكاة لاختبار كفاءة الطلمبات ومتابعة سرعة تصريف المياه بها، والتأكد من كفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية، بجانب التأكد التام من الجاهزية الكاملة لاستقبال موسم الشتاء، ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لها لسرعة التعامل الفوري مع النوات الشديدة، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس محمد سعد، مدير عام الصيانة بالصرف الصحي بالمنتزه ثانِ، والإدارات المعنية بالحي.