فيديو.. تقرير يفضح "أراجوزات الإخوان".. المدافع الأول عن الإرهابيين

عرضت قناة "extra news"، تقريرًا تحت عنوان "أراجوزات الإخوان.. المدافع الأول عن الإرهابيين"، حيث ذكر التقرير، أن جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية دأبت على مدار الفترة الماضية على الدفاع المستميت عن الجماعات الإرهابية والإرهابيين الذين ثبت بالدليل القاطع ارتكابهم جرائم إرهابية في مخطط ومحاولة فاشلة من الجماعة لتزييف الحقائق.

وعّلت الأصوات الارجوزات الإعلامية بوصف الإرهابين قتلة الأبرياء بـ "الشهداء" ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل دافع الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية عن منفذي التفجيرات الإرهابية بل، ووجهت التحية للمسجونين الذين تمت إدانتهم بالدليل القاطع في جرائم إرهابية وحثت انصارها على تفجير أنفسهم وارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية.

وأوضح التقرير، أن أعضاء الجماعة الإرهابية حاولوا التحريض على العنف والفوضى ضد الدولة لتستمر الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية في الدفاع عن الإرهاب وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان هدفها استهداف استقرار الدولة.