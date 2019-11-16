قال المستشار وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق، إن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا وسريعًا في مجال السياحة خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذا العام شهد زيادة كبيرة في أعداد حجوزات السائحين الوافدين إلى البلاد.

وأشاد "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية سمر نعيم ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، بزيادة أعداد حجوزات السائحين الوافدين، مشيرا إلى أنها عملت على زيادة فرص العمل للشباب.

وتابع أنه سيجرى استحداث العديد من المناطق السياحية التي لم تكن موجودة على الخطط السياحية من قبل، مشيرًا إلى إن الكثير من السائحين كانوا يقضون يومًا أو يومين فقط بالقاهرة، لكنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير سيحتاج السائح لقضاء ما لا يقل عن أسبوعًا كاملًا بالمحافظة وذلك للتمكن من زيارة جميع المناطق السياحية.