أعلن مدير متحف "إرميتاج" الروسي، ميخائيل بيتروفسكي، توقيعه مذكرة تفاهم في دمشق، مع هيئة المتاحف والآثار السورية، لترميم بعض المنشآت التاريخية والقطع الأثرية في مدينة تدمُر السورية.

وقال لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، إن جزءً من الاتفاقية، جرى تنفيذه بالفعل، فضلا عن وضع نظام ثلاثي الأبعاد فريد من نوعه، وتسليمه رسميا للجانب السوري، مضيفا: نحن دعونا مجموعة من المرممين السوريين إلى متحف "إرميتاج"، لتبادل تجاربهم مع المرممين الروس بشأن كيفية ترميم الآثار، مشيرا إلى نشر كتابا مشتركا عن تدمُر.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، ارتكب فظائع في المنطقة ودمر آثارا مهمة في المدينة، بينها معبدا بل وبعل شمين بتفجيرهما، فيما دمر التنظيم دمر أضرحة برجية قبل أن يهدم قوس النصر، الذي يشكل رمز المدينة، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب السوري، مدير هيئة المتاحف والآثار السورية محمود حمود، مؤكدًا أن الاتفاق ينطوي على تعاون مع روسيا، بشأن ترميم الآثار الثقافية في تدمر، التي تضررت خلال الحرب.

بوجدانوف وحداد يتبادلا وجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا

وفي سياق متصل، بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم، مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد تعاون البلدين في استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العربية السورية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن بوجدانوف وحداد تبادلا بشكل مفصل وجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا، بما في ذلك آفاق التسوية السياسية في سوريا.

وأوضحت الوزارة الروسية، أن الجانبين تطرقا كذلك لبعض القضايا الملحة، مثل زيادة تعزيز التعاون الروسي السوري لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تهيئة الظروف المواتية للعودة السريعة للاجئين السوريين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، مشيرة إلى أن اللقاء بين بوجدانوف وحداد جاء بمبادرة من الجانب السوري.