تقدم المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، المنتهية ولايته، بأوراق ترشحه على مقعد المستشارين، في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة، والبالغ عددها 15 مقعدًا، في 21 فبراير المقبل، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي.

وقد شغل المستشار أحمد جلال، عضوية مجلس إدارة النادي منذ عام 2009، لدورتين متتاليتين تولى خلالهما رئاسة لجنة العلاقة العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لنادي النيابة الإدارية، حيث حصد أعلى الأصوات في انتخابات النادى الأخيرة.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي النيابة الإدارية على المقاعد الـ15، وهي مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و3 مقاعد لرؤساء النيابة، و3 مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين لوكلاء النيابة.