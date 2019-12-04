شركة الميناء تنظم ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار "

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي، تحت رعاية المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس الإدارة، اليوم، ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار"، فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بدورها المجتمعي والتوعوي، فى مواجهة الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل معها.

حضر الندوة، العديد من العاملين بقطاعات وإدارات شركة الميناء، والشركات العاملة بالمطار، وشركات الطيران، والعديد من الجهات الخارجية، كالحجر الصحي والأرصاد الجوية والجمارك، ومركز عمليات الطوارئ بحى النزهة، وهيئة الإسعاف المصرية، وغيرها.

عرض الكابتن محمد هشام صبحي مدير عام عمليات الطوارئ والأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوي، خطة الطوارئ بالمطار، وأدوار الجهات الداخلية والخارجية المختصة، والمشاركة فى الاستجابة لحالات الطوارئ.

كما أبرز إمكانيات وقدرات المطار، على التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة، من العناصر البشرية والمعدات.

وفى نهاية الندوة، جرى التأكيد على أهمية الارتفاع بمستوى التدريب والتنسيق والتعاون بين المطار، وجميع الجهات المختصة.

وطلب الحضور، عقد لقاءات دورية نظرية وعملية، والمشاركة فى تدريبات مطار القاهرة على حالات الطوارئ.