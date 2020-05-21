إزالة 53 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة 53 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:27 م | الخميس 21 مايو 2020
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ازالت 53 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 41 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 5452 متر مربع، و9 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 1495 متر مربع، 3حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 4 فدان، ليصل أجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الاربعاء، 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2851 حالة إزالة مباني بمساحة 391380 متر مربع.
شدد المحافظ، بضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيراً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.