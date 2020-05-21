إزالة 53 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ازالت 53 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 41 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 5452 متر مربع، و9 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 1495 متر مربع، 3حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 4 فدان، ليصل أجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الاربعاء، 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2851 حالة إزالة مباني بمساحة 391380 متر مربع.

شدد المحافظ، بضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيراً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.