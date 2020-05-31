نصر وحسني و"إيتو".. نجوم رحلوا في مايو 2020

بعد أن أمتعوا الجماهير بفنهم وأصواتهم الرخيمة المؤثرة، وحضورهم المميز، رحل الكثير من المشاهير والفنانين خلال شهر مايو الحالي، ليتركوا خلفهم إرثا فنيا كبيرا وحزنا ضخما في قلوب محبيهم، وآخرهم قبل ساعات الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، أخت الفنانة شادية من والدتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيجري الدفن في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة عفاف شاكر، أو نور الحياة علي آغا، وهي أخت الفنانة شادية من الأم فقط، أي أنها ليست شقيقتها ولذلك الاسم الحقيقي مختلف عن اسم الفنانة شادية، أو فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر.

وقبل ساعات منها، توفى الفنان الكبير حسن حسني، منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز 88 عاما، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته، وأقيمت صلاة الجنازة على جثماته أمام المقابر.

بأول أيام الشهر الجاري، توفت الفنانة المصرية، نعمات عبد الناصر، عن عمر يناهز 66 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث عُرفت بأنها أشهر كومبارس في السينما المصرية، وذلك بسبب مشاركتها فى الأعمال الفنية بأدوار ثانوية أغلبها تدور حول "طبقة الفقراء".

ومن أشهر أفلامها: "النداهة، طائر على الطريق، حب فى الزنزانة، العار، الحاسة السابعة، عصفور الشرق، دقة زار الشرابية، شاهد إثبات قلب الليل، توت توت، الكلام فى الممنوع، سواق الهانم، النوم فى العسل، الجراج، عيش الغراب، الأنثى والدبور، الأبواب المغلقة ، مافيا، حريم كريم، الناظر ، عسكر فى المعسكر، مقلب حرامية، ديل السمكة، سحر العيون، عايز حقى، الحاسة السابعة.

في 5 مايو، خلال بداية شهررمضان الماشي، ومع أذان المغرب، رحل نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم الشيخ محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز 85 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتم دفنه في مقابر الأسرة في البساتين.

وبعد 7 أيام، عقب مسيرة فنية كبيرة بين الأفلام والمسرحيات وبرامج المقالب توفى إبراهيم نصر، عن عمر يناهز 70 عامًا، حيث تم تشييع الجثمان من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

آدم حنين، واحد من أشهر النحاتين بالبلاد، توفى في 22 مايو 2020 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما، وهو حاصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، والجائزة الأولى للإنتاج الفني، وجائزة مبارك للفنون عام 2004.

الفنان عبدالنبي السيد، أحد أبرز الكومبارسات في مصر، الذي برز في عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمود، و"غاندي" في فيلم "الحرب العالمية التالتة"، توفى في 26 مايو الجاري، بعد مشاركته مؤخرا في مسلسل "عمر ودياب" من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر.