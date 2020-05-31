الشوربجي عن حل "البناء والتنمية": لا يصح إلا الصحيح

قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، وصاحب طلب حل حزب البناء والتنمية، إن الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة أمس، بحل حزب البناء والتنمية، أكد أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وأن العدالة ليس لها وقت.

وأضاف" الشوربجي" لـ"الوطن"، أنه كان قد تلقى خلال رئاسته للجنة شئون الأحزاب، في 2017 شكاوى تشير إلى قيام قيادات الحزب بأعمال إرهابية وتمويلهم لعدد من الأنشطة العدائية، علاوة عن انتخاب الإرهابي طارق الزمر رئيسا له، مشيرا إلى أنه طالب حينها المحكمة بحل كل الأحزاب التي خرجت عن شروط تأسيس الأحزاب، وقدم بشأنها مذكرات في هذا الوقت، وهم حوالي 11 حزبا.

وتابع الشوربجي، أنه كان قد تقدم للنائب العام في ذلك الوقت بطلب للتحقيق طبقا للقانون في كل ما تضمنته الشكاوى التي وردت إليه، مشيرا إلى أن النائب العام أرسل إليه تقريرا يفيد بصحة كل ما جاء في الشكاوى المقدمة للجنة، وبناء عليه تقدم بمذكرة للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب السياسية)، بكل ما يثبت تورط هذا الحزب في أعمال إرهابية، والمطالبة بحله وتصفية أمواله.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت أمس حكما نهائيا بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد أن كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في جلسة سابقة بقبول الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزاب، وحل الحزب، استنادا على تمويله للجماعة الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.