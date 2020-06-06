إشغال سنوات ومخالفات بالجملة.. الموقف الجديد بمحرم بك تحت أعين المحافظ

بعد سنوات من الاشغالات والمخالفات بجميع ساحات أول محطة لاستقبال الزوار والرواد والمصطفين من كل محافظات الجمهورية، أصبح الموقف الجديد بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، تحت أعين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق المقاهى والمطاعم، إلا أن كافيه الموقف الجديد كان مفتوحا، وتم إغلاقه من إدارة السياحة، بعد نشر الأمر على السويشال ميديا، ثم بعد أيام، قاد محافظ الإسكندرية حملة على الموقف الجديد لتفقده.

تمكنت حملة قادها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية داخل الموقف الجديد بمحرم بك، من إزالة كل إشغالات الواقعة داخل الموقف، التي تعيق الحركة، وتشوه المنظر العام والحضاري لأول مكان يستقبل زوار المدينة الساحلية.

والموقف الجديد، هو أكبر تجمع للميكروباصات، بالإضافة إلى محطة وصول السوبر جيت، وغرب الدلتا، وكل الأتوبيسات التى تصل من المحافظات.

وتفاجئ محافظ الإسكندرية في أول زيارة للموقف الجديد له، بكم هائل من الإشغالات والمخالفات داخل الموقف الجديد، وتشويه المنظر الحضاري للموقف الذي يستقبل كل الزوار، وأهالى المدينة يوميا .

واحتل البائعة الجائلين، ساحات الموقف الجديد في كل مكان، حيث الوقوف بعشوائية، ودون أي اعتبار، خاصة مع زحمة المواطنين على الموقف للركوب.

أمر محافظ الإسكندرية المسؤولين، بالتحقيق الفوري لعدد من المخالفات المتواجدة بالموقف، مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات، لمنع عودتها مرة أخرى.

ووجه "الشريف"، بوضع تصور واضح لتقنين عدد من أوضاع الباعة الجائلين داخل الموقف، بما لا يتعارض مع القانون، ويصب في صالح المواطن، ومصلحة الباعة الجائلين، ويضمن التزام الباعة الجائلين بعدم المخالفة مرة أخرى.