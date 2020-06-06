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محمود مسلم

الجاسر مستشارا لـ سينمانا 2020 والشمري مديرا للمركز الإعلامي

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محمود الرفاعى
07:11 م | السبت 06 يونيو 2020
مهرجان " سينمانا الاول "

مهرجان " سينمانا الاول "

كلف رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مسعد فودة الأمين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب المخرج عمر الجاسر للقيام بمهام المستشار الإعلامي لمهرجان سينمانا 2020 بالاضافة إلى اختيار مفرح الشمري رئيس قسم الفن بجريدة الأنباء الكويتية مديرا للمركز الإعلامي  لمهرجان سينمانا للفيلم العربي بدورته الأولى  وذلك لخبرته الطويلة في إدارة المراكز الإعلامية لعدد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والمسرحية.

المهرجان يهدف إلى تقديم أفلام سينمائية لإبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة جائحة الكورونا ومدى معاناتهم وتضحياتهم، ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر، والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة.