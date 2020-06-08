8 معلومات عن "سانت أجاثا" أول كنيسة في الإسماعيلية

كنيسة سانت أجاثا أو كنيسة نمرة 6 من أقدم الكنائس في الإسماعيلية، وتعبر أول كنيسة جرى بناؤها عام 1862 مع تدشين مدينة التمساح، والتي أصبحت بعد عام واحد مدينة الإسماعيلية.

نستعرض 8 معلومات عن كنيسة سانت أجاثا بداية من تأسيسها على شاطئ قناة السويس:

1- أسست كنيسة سانت أجاثا عام 1860 وجرى الانتهاء من بنائها عام 1862.

2 - افتتحت الرسمي في يوم 1 يناير 1862 وحضر الافتتاح الأب روجر من الآباء الفرنسيسكان وفرديناند دي ليسبس.

3- ويرجع الفضل في بنائها إلى برنارد لويس سيلستيه أحد المهندسين المعماريين الفرنسيين بشركة قناة السويس.

4- في 18 نوفمبر 1862 جرى الاحتفال بأول قداس في كنيسه أجاثا.

5- بنيت في منطقة نمرة 6 على ربوة عالية داخل مستشفى سان فانسان دي بول أو مستشفى نمرة 6، وكان يطلق عليها عتبة الحسر.

6- انضم إليها عقب الافتتاح راهبات الراعي الصالح وسان فانساه دي بول لرعاية مرضى المستشفى.

7- استقدام محتويات مبنى كنيسة أجاثا من فرنسا ومعه شاليه لسكن راهبات الراعي الصالح الفرنسيات.

8- سميت الكنيسة باسم أجاثا على اسم زوجة دي ليسبس الأولى أجاثا ديليمال، والذي أطلق عليها اسم أجاثا هو "شارل إيميه" ابن دي ليسبس تكريما لأمه التي توفيت نتيجة مرض الملاريا، وتخليدا لذكراها.