20 عاما على أول عرض.. جوائز حصدها مخرج "أرض الخوف"

20 عامًا مرت على عرض فيلم "أرض الخوف" للفنان الكبير أحمد زكي، والذي حظى بإشادات موسعة وقتها من النقاد والجمهور.

وعرض فيلم "أرض الخوف" للمرة الأولى عام 2000، من تأليف وإخراج داود عبدالسيد، بطولة أحمد زكي، عزت أبوعوف، عبدالرحمن أبو زهرة، وفيدرا.

وفاز المخرج داود عبدالسيد، بجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل سيناريو، بمهرجان القاهرة السينمائي، عن فيلم "أرض الخوف".

وتدور قصة فيلم أرض الخوف، عن ضابط شرطة "يحيى"، يكلف من قبل جهاز الشرطة بأن يصبح ضابطًا فاسدًا وأحد أفراد عالم تجارة المخدارت، لمعرفة أسرارهم، لخدمة الوطن، ويعيش "يحيى" لسنوات كتاجر مخدرات، حتى يستيقظ على مأساة، وهي أن الضباط الذين كلفوه بهذه المهمة، منهم من استقال ومنهم من مات، ولم يعد يعرف أحد بأنه ضابط وليس تاجر مخدرات.