طلاب «بيطري سوهاج» يتبرعون بـ260 ألف جنيه لشراء قوقعة أذن لزميلتهم

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قيام طلاب كلية الطب البيطري بجمع مبلغ 260 ألف جنيه لشراء جهاز قوقعة أذن لزميلتهم، مشيرا إلى أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة ساهم أيضًا بمبلغ 200 ألف جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية لجهاز القوقعة لـ460 ألف جنيه.

وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة الطلاب في هذا العمل الخيري والتطوعي، والذي يمثل أقصى درجات الإنسانية، داعياً الطلاب إلى الاستمرار في العطاء المثمر والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين

وأكد «النعماني»، أهمية ودور صندوق التكافل في جامعة سوهاج لتقديم الرعاية الإجتماعية للطلاب غير القادرين، وتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، وتحقيق الضمان الاجتماعي لهم بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخولهم المادية.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إن إدارة الجامعة تبذل مجهودات مضنية لمد يد العون للطلاب غير القادرين مادياََ، والطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، لتقديم سبل الدعم والرعاية لهم، وسد احتياجاتهم الاجتماعية اللازمة لإتمام المرحلة الدراسية على أكمل وجه.

إجراء عمليات جراحية وشراء أجهزة تعويضية

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن أوجه تقديم الدعم للطلاب تشمل إجراء العمليات الجراحية، وشراء أجهزة تعويضية، وسماعات طبية لذوي الإحتياجات الخاصة، وسداد رسوم دراسية للطلاب النظاميين وطلاب الإنتساب الموجه، وسداد رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية للطلاب المكفوفين والحالات الصحية.