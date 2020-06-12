نائب وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة وينصحهم قبل الامتحانات
كتب:
محمود عبد الرحمن
02:48 م | الجمعة 12 يونيو 2020
وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة للطلاب، نصائح يوم الامتحان للطلاب، عبر صفحته على موقع فيس بوك.
وعدد حجازي نصائحه وهي:
- اعلم أن الدولة حريصة على سلامتك وتوفير جو يساعدك على أداء الامتحان بشكل آمن ويحقق تكافؤٔ الفرص للجميع.
- اعلم أن لجنتك يجرى تعقيمها قبل الامتحان وبعده كل أيام الامتحان من جانب جهات متخصصة، فلا تستهلك جزءا من طاقتك في التفكير والقلق من هذا الأمر، فالقلق يعطل القدرات العقلية الهائلة التي منحك إياها الله.
- اعلم أن الامتحان يغطي المنهج حتى يوم 15 مارس وهو موعد تعليق الدراسة، فلا شيء يقلق، فالمحتوى هو الأقل منذ سنوات طويلة.
- اعلم أن الامتحانات هذا العام بمواصفات العام الماضي نفسه وطبيعة الامتحانات نفسها وعدد الأسئلة في كل مادة.
- اعلم أن الموبايل وأي أدوات إلكترونية للغش ممنوع اصطحابها معك في اللجنة.
- حضر الأدوات اللازمة لأداء الامتحان ليلة الامتحان وكذلك بطاقة تحقيق الشخصية ورقم جلوسك.
- دون في مذكراتك بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحان والأجزاء الفرعية سريعة النسيان لمراجعتها صباح يوم الامتحان.
- تجنب السهر ليلة الامتحان، لتجنب التوتر والعمل على راحة الجسم.
- صفي ذهنك قبل الامتحان على الأقل بساعتين، للقدرة على استرجاع المعلومات.
- تجنب تناول المواد المنبهة مثل الكافيين والقهوة وغيرها ليلة الامتحان.
نصائح نائب الوزير للطلاب قبل وأثناء الامتحان:
- اتبع الإجراءات الاحترازية وراعي التباعد الاجتماعي.
- البس الكمامة الخاصة عند خروجك من المنزل.
- التزم بالتباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى لجنة الامتحان.
- قف في طابور متباعد عند الدخول إلى لجنة الامتحان.
- احرص على المرور من بوابة التعقيم ثم قياس حرارتك بواسطة الكاشف الحراري.
- احرص على تغطية حذائك بالغطاء البلاستيكي.
- احرص على الحصول على الكمامة والمعقمات الخاصة بك.
- كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان.
- قم بعد صفحات كراسة إجابتك، وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف، وتأكد أن مسلسل الصفحات صحيح، وتأكد من سلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها وفي حالة وجود أي عيب بها اطلب تبديلها فوراً بأخرى سليمة.
- لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمساءلة.
- اقرأ التعليمات جيدًا سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو في مقدمة الأسئلة، ثم أجب عن الأسئلة.
- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.
- استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.
- اطلع على الأسئلة كاملة ثم أبدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.
- نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي واعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن أسئلة إجبارية.
- كن واثقاً بنفسك وقدراتك واعتمد على نفسك واعلم أنه إذا حاولت تصوير جزء من البوكليت ورفعه علي مواقع التواصل الاجتماعي فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية.
- تجنب عند الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" التظليل على أكثر من رمز، وفي حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلمة "ملغاة" أمام أي اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة.
- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة، وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى، يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.
- بالنسبة للأسئلة المقالية فإن إجابتك عنها بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها، واكتب في المساحة المخصصة، وإذا احتجت مزيد من المساحة اشر إلى أن باقي الإجابة في المسودة.
- تأكد أنك لم تنس أسئلة دون إجابة وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.
واختتم حجازي حديثه بنصائح ما بعد انتهاء الامتحان:
- لا تتجمع مع زملائك واحرص على التباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى منزلك.
- لا تتذمر عند اكتشافك لوجود خطأ بأحد الإجابات.
- لا تحاول مراجعة إجاباتك مع زملائك.
- أبدأ بتهيئة نفسك للاختبار التالي.
- صمم خريطة ذهنية تضم المفاهيم الرئيسية لمادة الامتحان المقبل.