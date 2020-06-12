نائب وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة وينصحهم قبل الامتحانات

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة للطلاب، نصائح يوم الامتحان للطلاب، عبر صفحته على موقع فيس بوك.

وعدد حجازي نصائحه وهي:

- اعلم أن الدولة حريصة على سلامتك وتوفير جو يساعدك على أداء الامتحان بشكل آمن ويحقق تكافؤٔ الفرص للجميع.

- اعلم أن لجنتك يجرى تعقيمها قبل الامتحان وبعده كل أيام الامتحان من جانب جهات متخصصة، فلا تستهلك جزءا من طاقتك في التفكير والقلق من هذا الأمر، فالقلق يعطل القدرات العقلية الهائلة التي منحك إياها الله.

- اعلم أن الامتحان يغطي المنهج حتى يوم 15 مارس وهو موعد تعليق الدراسة، فلا شيء يقلق، فالمحتوى هو الأقل منذ سنوات طويلة.

- اعلم أن الامتحانات هذا العام بمواصفات العام الماضي نفسه وطبيعة الامتحانات نفسها وعدد الأسئلة في كل مادة.

- اعلم أن الموبايل وأي أدوات إلكترونية للغش ممنوع اصطحابها معك في اللجنة.

- حضر الأدوات اللازمة لأداء الامتحان ليلة الامتحان وكذلك بطاقة تحقيق الشخصية ورقم جلوسك.

- دون في مذكراتك بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحان والأجزاء الفرعية سريعة النسيان لمراجعتها صباح يوم الامتحان.

- تجنب السهر ليلة الامتحان، لتجنب التوتر والعمل على راحة الجسم.

- صفي ذهنك قبل الامتحان على الأقل بساعتين، للقدرة على استرجاع المعلومات.

- تجنب تناول المواد المنبهة مثل الكافيين والقهوة وغيرها ليلة الامتحان.

نصائح نائب الوزير للطلاب قبل وأثناء الامتحان:

- اتبع الإجراءات الاحترازية وراعي التباعد الاجتماعي.

- البس الكمامة الخاصة عند خروجك من المنزل.

- التزم بالتباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى لجنة الامتحان.

- قف في طابور متباعد عند الدخول إلى لجنة الامتحان.

- احرص على المرور من بوابة التعقيم ثم قياس حرارتك بواسطة الكاشف الحراري.

- احرص على تغطية حذائك بالغطاء البلاستيكي.

- احرص على الحصول على الكمامة والمعقمات الخاصة بك.

- كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان.

- قم بعد صفحات كراسة إجابتك، وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف، وتأكد أن مسلسل الصفحات صحيح، وتأكد من سلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها وفي حالة وجود أي عيب بها اطلب تبديلها فوراً بأخرى سليمة.

- لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمساءلة.

- اقرأ التعليمات جيدًا سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو في مقدمة الأسئلة، ثم أجب عن الأسئلة.

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

- استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.

- اطلع على الأسئلة كاملة ثم أبدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.

- نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي واعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن أسئلة إجبارية.

- كن واثقاً بنفسك وقدراتك واعتمد على نفسك واعلم أنه إذا حاولت تصوير جزء من البوكليت ورفعه علي مواقع التواصل الاجتماعي فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية.

- تجنب عند الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" التظليل على أكثر من رمز، وفي حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلمة "ملغاة" أمام أي اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة.

- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة، وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى، يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.

- بالنسبة للأسئلة المقالية فإن إجابتك عنها بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها، واكتب في المساحة المخصصة، وإذا احتجت مزيد من المساحة اشر إلى أن باقي الإجابة في المسودة.

- تأكد أنك لم تنس أسئلة دون إجابة وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.

واختتم حجازي حديثه بنصائح ما بعد انتهاء الامتحان:

- لا تتجمع مع زملائك واحرص على التباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى منزلك.

- لا تتذمر عند اكتشافك لوجود خطأ بأحد الإجابات.

- لا تحاول مراجعة إجاباتك مع زملائك.

- أبدأ بتهيئة نفسك للاختبار التالي.

- صمم خريطة ذهنية تضم المفاهيم الرئيسية لمادة الامتحان المقبل.