استطلاع.. هل توافق على تخفيف إجراءات الإغلاق والتعايش مع كورونا بداية من يوليو؟

تدرس اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، تخفيف إجراءات الإغلاق بداية يوليو المقبل، واستئناف تدريجي لبعض الأنشطة، مع التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا، وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

ومن المقرر أن تضمن تلك الأنشطة العودة التدريجية في إعادة فتح دور العبادة، واستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، والأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشباب، والأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، والأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والضوابط الخاصة بها، بعد إعداد الجهات المختصة لمقترح الإجراءات المتعلقة بـ"العودة التدريجية".

وتستطلع "الوطن" رأي قرائها في إجراءات التعايش، وإعادة فتح المقاهي والحضانات ودور العبادة، وما هي الإجراءات التي يرونها ضرورية خلال مرحلة التعايش مع كورونا.