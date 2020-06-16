عمرها 96 عاما.. "فتحية" تقضي على كورونا وتعود لمنزلها

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، تعافي أكبر معمرة بالمحافظة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتدعى "فتحية ع." تبلغ من العمر 96 عاما.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى علاج المريضة وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مضيفاً أنه جرى التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل بعد خروجها من مستشفى العزل، واتباع الإجراءات الوقائية المنزلية.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام مسعود أعلن صباح اليوم خروج 762 متعافيا من فيروس كورونا بمحافظة الشرقية منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن.