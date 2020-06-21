عادل مبارك: بوابات تعقيم على مداخل الجامعة وكشف حراري للمترددين

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على انتظام جميع العاملين بجامعة المنوفية والتواجد بأماكن عملهم بمختلف كليات ووحدات الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

وأضاف رئيس جامعة المنوفية أنه تم تركيب بوابات تعقيم على مختلف المداخل، ووجود طاقم تمريض يقوم بالكشف الحرارى على جميع المترددين قبل دخولهم إدارة الجامعة .

علي صعيد متصل، استعرضت قافلة كلية الزراعة جامعة المنوفية العديد من الإرشادات التوعوية لأصحاب المزارع الحيوانية بمحافظة المنوفية حول تنمية الخصوبة عند الحيوانات عبر الإنترنت، حيث تناول القائمون على فاعليات القافلة المشاكل التي تؤثر سلبا على نقص الخصوبة فى الجاموس المصرى، مع عرض متكامل للأسباب والحلول الممكنة عبر بث مباشر اليوم.