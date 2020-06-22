نقل طبيب بـ"صدر الإسماعيلية" للعناية المركزة لإصابته بأزمة قلبية حادة

أكدت مصادر بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، نقل الدكتور وحيد عبدالله استشاري الحميات إلى العناية المركزة لإصابته بأزمة قلبية حادة نتيجة عملة المتواصل بمستشفى العزل طوال الأيام الماضية لعلاج مصابي فيروس كرونا المستجد.

وأشارت المصادر، إلى أن الطبيب أصيب بأزمة قلبية حادة وتم نقله على الفور للعناية المركزة بالمستشفى العام، بعد عمله لساعات متواصلة على مدار الأيام الماضية، ويتلقى حاليا العلاج هناك.

وعمل الدكتور وحيد بمستشفى العزل بأبوخليفة في شهر مارس، بعد تخصيصها للعزل ضمن الفريق الطبي الأول بالمستشفى، والتحق بالعمل في مستشفى الصدر أول شهر يونيو الجاري، ومقر عمله الأصلي استشاري بمستشفى الحميات بالإسماعيلية قبل التحاقه بمستشفى العزل.