تنفيذ 4 قرارات إزالة لعدد من مخالفات البناء خلال حملة مكبرة بحي غرب أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة لحالات بناء مخالف بشارعي يسري راغب وعدلي يكن بحي غرب مدينة أسيوط ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز والأحياء مصدرًا تعليماته المشددة باستمرار الحملات لوقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي وإزالة جميع المخالفات في مهدها فور الابلاغ عنها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية ووحدة التدخل السريع لإزالة التعديات والبناء المخالف طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تنظيم حملة مكبرة تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وبمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب ونواب ومساعدي الحي ومسئولي والاشغالات والإزالات وفي وجود قوة امنية من قسم أول أسيوط استهدفت بعض المباني المخالفة بشارع يسري راغب وشارع عدلب يكن حيث تم تنفيذ 4 قرارات إزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة أي مخالفة وستتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالف بدون ترخيص مكلفًا الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي لرصد أى مخالفات وإزالتها في المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقاً للقانون.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.