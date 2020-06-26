باسم كميل يعلن إيجابية "كورونا" للمرة الثانية: "أنا محبط.. ادعولي"

أعلن مذيع الراديو باسم كميل، إيجابية المسحة الثانية له، واستمرار إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "كميل" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتناعي فيس بوك، قائلا: "كنت جاهز ومحضر نفسي إن أقولكم آخبار حلوة لكن للأسف عملت المسحة أول إمبارح، والنتيجة إني لسه إيجابي".

وتابع "مع إن الدكاترة قالولي إنه عادي، وفي ناس ممكن تفضل إيجابية لمدة شهر بعد الـ14 يوم عزل، وإنه علميا وطبيا أنا ممكن خلاص أطلع من العزل اللي آنا فيه لكن طبعا أعمل كل إجراءات الوقاية وكده".

واستطرد "لكن أنا خايف أعمل كده بما إني عايش مع أهلي، طبعا أنا بشكر ربنا مليون مرة إن حالتي كانت بسيطة وإن متعبتش جامد، بس إنتم مش متخيلين قد ايه العزل في أوضة ده سيء إزاي، وقت فراغ كتير بيخليك تفكر في كل حاجة".

وأضاف "كميل" قائلا: "فكرت في حاجات وحشة قوي مش المفروض أفكر فيها، لكن الحمد لله برضه فكرت في كل حاجة أنا نفسي أرجع أعملها لما أطلع من العزل، و كل حاجة أنا نفسي أبدأ أعملها لما أطلع من العزل".

وتابع: "كان نفسي أكون إيجابي و أقولكم أخبار حلوة لكن أنا محبط، مش عارف راسي من رجلي، و مش عارف المفروض أعمل ايه دلوقتي ولا أتعامل إزاي، فا لو سمحتم، لو قريتوا البوست لحد الحته دي، إدعولي".