حظر تحصيل المصروفات بالمدارس الخاصة قبل سبتمبر بالمنوفية

أصدر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أمرًا إداريًا بحظر قيام المدارس الخاصة بتحصيل أي مصروفات دراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2020 قبل الأول من سبتمبر المقبل.

وحدد القرار الوزاري في المادة 29 أن السنة المالية للمدارس الخاصة تبدأ من أول سبتمبر من كل عام، وتنتهي فى آخر أغسطس من العام التالي.

كما كلف "سويد" التعليم الخاص بالمديرية والإدارات التعليمية والتوجيه المالي والإداري، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع المدارس التي تخالف ذلك تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم.

وأكد وكيل الوزارة، أن القرار جاء بعد ورود شكاوى عديدة من بعض أولياء الأمور، تفيد بقيام بعض المدارس الخاصة بتحصيل مبالغ مالية دفعة واحدة، أو على أقساط كمصروفات دراسية للعام الدراسي الجديد.