السلطات الأمنية تواصل تأمين المسافرين بمطار القاهرة في أول أيام العيد

جددت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم، مناشدتها المودعين والمستقبلين خارج صالات السفر والوصول بالمطار التعاون مع رجال الأمن، خاصة فيما يخص المرور، للحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول، لسهولة الحركة بكل طرق ومداخل المطار، حرصا على راحة الجميع، مع الالتزام بإجراءات التباعد حرصا على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال الإذاعات الداخلية بصالات السفر والوصول بمبانى الركاب الثلاثة.

ونشرت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، أكمنتها الثابتة والمتحركة لضبط المخالفين والخارجين على القانون.

وأكدت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، لـ"الوطن"، استمرار رفع حالة الطوارئ بالمطار، استعدادا لاستقبال المسافرين والوافدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة تنفيذ خطة وزارة الداخلية وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وغير الأمنية العاملة بالمطار، لتوفير التأمين اللازم لسلامة المسافرين والعاملين بالمطار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وواصلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، استمرار تقديم خدماتها الصحية خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال نشر المعلومة الصحية السليمة بين المسافرين والعائدين خاصة القادمين من دول أفريقيا، والبلاد الحارة للحد من انتشار الفيروسات القاتلة بين المسافرين والعائدين من الخارج .

وواصلت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، استعداداتها لموسم الزحام، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وعودة آلاف المصريين لبلادهم لقضاء إجازات عطلة نهاية العام والعطلات الصيفية، بزيادة أعداد مفتشي الجمارك للحد من الزحام داخل صالات الوصول والسفر.