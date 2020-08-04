جمانة السادس مكرر أدبي: كان نفسي أطلع الأولى للحصول على منحة

قالت جمانة الزغبي الحاصلة علي المركز السادس مكرر على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بمجموع 407.5 درجة، إنها كانت تتوقع الحصول على ترتيب أعلى من السادس، خاصة أنها تعبت كثيرا أثناء الدراسة، وكانت تتمنى الحصول على المركز الأول لكي تحصل على منحة.

وأوضحت في تصريحات لـ"الوطن"، أنها واجهت العديد من الصعوبات سواء أثناء الامتحانات والمذاكرة أو أزمة كورونا وارتداء الكمامات أثناء الامتحانات، خاصة أن أزمة كورونا أثرت عليها نفسيا بسبب طول فترة بقائها في المنزل.

أما عن حلمها، فتأمل "جمانه" في الالتحاق بكلية الاقتصاد وعلوم سياسية أو كلية الصحافة والإعلام.

ووجهت "جمانة" نصيحة للمقبلين على الثانوية العامة في السنوات المقبلة، بضرورة تحمل المسؤولية وعدم الاستسلام لليأس لأن الصعوبات ستواجههم دائماً.

واختتمت حديثها، بتوجيه الشكر لوالدتها ووالدها وشقيقها، اللذين طالما قدموا لها الدعم والنصح خلال الأوقات الصعبة التي مرت بها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".