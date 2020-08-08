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محمود مسلم

تقرأ في عدد الغد.. الحكومة: 115 مليار جنيه للدعم في موازنة 2021

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الوطن
07:14 م | السبت 08 أغسطس 2020
الصفحة الأولى من عدد الغد

الصفحة الأولى من عدد الغد

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "الحكومة: 115 مليار جنيه للدعم في موازنة 2021 والأولوية للصحة والتعليم والبحث العلمي"، و"المصريون بالخارج يختارون أعضاء مجلس الشيوخ اليوم". 

كما تقرأ، "انطلاق اختبارات القدرات في الجامعات: 70 ألف طالب سجلوا عبر الموقع الإلكتروني.. وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة"، و"14 طن مواد غذائية وطبية تصل إلى بيروت ضمن الجسر الإغاثي المصري". 

وفي "الوطن الاقتصادي" تقرأ، "البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل"، و"طارق عامر يستعرض رؤية جديدة للتمويل الدولي لقارة إفريقيا". 

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