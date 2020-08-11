توافد كثيف للناخبين على لجان العمرانية والطالبية

توافد الناخبون بشكل مكثف للإدلاء بأصواتهم في لجان العمرانية والطالبية بالجيزة، مع فتح المقار للتصويت، وشهد محيط لجنة أم المؤمنين حضور مكثف من الرجال والسيدات.

وشكلت محافظة الجيزة غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات لانتخابات الشيوخ، لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفا و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.