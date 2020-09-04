"التعليم العالي" تناشد طلاب المرحلة الثانية سرعة تسجيل الرغبات

ناشد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 2020، غير المسجلين لرغبات المرحلة حتى الآن، ضرورة الإسراع من تسجيل الرغبات، لاختيار الكليات قبل إغلاق موعد التسجيل الإلكتروني، في السابعة مساء غد السبت.

وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن موقع التنسيق الإكتروني، يعمل 24 ساعة، على مدار أيام المرحلة، مشيرا إلى أنه يحق للطالب تسجيل وتعديل رغباته، حتى موعد إغلاق المرحلة، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية المتعلقة بمتابعة أعمال تسجيل رغبات المرحلة، لم ترصد أي شكاوى بشأنها حتى الآن.

وأعلن أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 212 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021، مضيفاً أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة يومياً لاستقبال رغبات طلاب المرحلة وذلك حتى انتهاء موعد إغلاقها.

"التعليم العالي": الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.