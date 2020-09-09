"الوزراء": الإزالة أو قطع المرافق عن العقار ينتظر غير المتصالحين

أجاب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية عزة مصطفى، عن "ذنب" شاغلي الوحدات في التقدم بالتصالح لتقنين أوضاعهم رغم أن صاحب العقار هو المسؤول عن ذلك، موضحًا أن شاغل الوحدة "له ذنب" في أنه لم يقم بسؤال الوحدة المحلية قبل أن يُقدم على الشراء إذا كان العقار مرخصً أم لا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه كان يجب على المواطن أن يسأل في المحليات عن "الطابق" الذي سيقوم بشراء وحدة سكنية به، وما إذا كان مرخصًا أم لا، فمن الممكن أن يكون هناك ترخيص للمبنى ولكن لـ5 أدوار فقط، بينما تم بناءه لـ11 أو 12 دورًا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا درس يجب أن يّعيه من يقدم على شراء أي وحدة سكنية، "لو المالك مش راضي يتصالح" ده يأتي نتيجة جهل من قام بشراء الوحدة، كونه لم يسأل المحليات عنها، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء يُعد تسهيلًا للمواطنين حتى يتجنبوا المصير الآخر وهو الإزالة أو قطع المرافق.