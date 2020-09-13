"أديب" عن تبرؤ تركيا من دعم الإخون: أمي اللي كانت بترفع شارة رابعة؟

سخر الإعلامي عمرو أديب، من تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها إن تركيا لا تُدعم ولا تُؤيد جماعة الإخوان المسلمين، حيث رد ساخرًا: "أنا أمي يعني اللي كانت بتعمل علامة رابعة في الاجتماعات؟"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، أن تصريحات "أقطاي" الجيدة عن مصر ما هي إلا سطور في وسط حوار مسموم، فعندما وجدت تركيا أن المواجهة تشتد عليها من أكثر من جبهة سواء اليونانية أو المصرية أو الفرنسية أو الأمريكية، بخلاف المشكلات الاقتصادية لديها، "قالت تهدي الوضع مع المصريين شوية، ودسوا لنا كلام حلو في وسط حوار مسموم".

وتابع :" الناس دي كذابة، الناس دي تدخر شرًا للكثير من البشر حوليها، عايشين أوهام الإمبراطورية التي يجب أن تتوسع، دولة موجودة في 4 دول عربية، توسع غير طبيعي، وفي الآخر ياسين أقطاي يقولك مش بندعم الإخوان، إنت أهبل يلا ؟".

وأوضح أن "أقطاي" ذكر أنه لا يريد مواجهة الجيش المصري كونه جيش مسلم، فسخر أديب: " قال يعني الجيش السوري والعراقي والليبي كان نازل من القمر".