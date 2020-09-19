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انفجار خط مياه رئيسي وانقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم بشكل مفاجئ

كتب:

إبراهيم الديهي
12:04 م | السبت 19 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، حدوث انفجار مفاجئ بخط مياه قطر 400مم GRP بشارع صبري أبو علم بمدينة شبين الكوم.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن الانفجار تسبب في قطع المياه عن منطقة صبري أبو علم وضعفها بباقي المناطق بمدينة شبين الكوم.

وأضحت أن الشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتعمل جاهدة على إصلاح العطل في أقرب وقت، وسنوافيكم تباعا بالإجراءات التي تتم حتى عودة المياه.

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