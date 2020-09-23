حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل صاحب عاطفة مشتعلة ومتوقده، كما أنّ لديه قدره على اتخاذ القرارات السريعة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولزيادة معلوماتك واكتشاف نفسك من جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.