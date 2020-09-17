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حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل ينجز مهامه بنجاح ويحب خوض التحديات، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب وقد يجعلك ذلك مستعدا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

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