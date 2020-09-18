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حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يتسم بالشهامة والإخلاص في العمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وعطارد بمواجهتك.. انتبه لحقوقك ولا تغامر وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك مما يبعدك عمن تحب.

ومن أبرز مشاهير الحمل الفنان وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

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