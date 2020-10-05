رابط حجز تحاليل PCR إلكترونيا

خصصت الإدارة المركزية للمعامل المركزية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، موقعا إليكترونيا يتيح حجز تحليل فيروس كورونا المستجد، للمسافرين إلى الخارج، تسهيلا على المسافرين.

وجاء في الموقع الإليكتروني قائمة بأسماء وعناوين المعامل التابعة للإدارة المركزية للمعامل المركزية في المحافظات، والتي بلغت 24 محافظة على مستوى الجمهورية كالتالي:

القاهرة

الإدارة المركزية للمعامل، 19 شارع الشيخ ريحان – عابدين.

مستشفى حميات العباسية امتداد شارع رمسيس – مدينة نصر.

مستشفى هليوبوليس العام ميدان هليوبوليس - النزهة.

المعهد القومي للكبد 10 شارع قصر العيني ميدان فم الخليج.

أسوان

مستشفى حميات أسوان شارع كلية التربية.

مستشفى صدر أسوان.

أسيوط

مستشفى صدر أسيوط الوليدية ميدان أسماء الله الحسنى بجوار مديرية الصحة.

الإسكندرية

مستشفى حميات الإسكندرية لومبروزو - الحضرة - أمام مستشفى ناريمان.

الإسماعيلية

مستشفى حميات الإسماعيلية كوبري الجلاء - مدينة الإسماعيلية.

الأقصر

مستشفى حميات الأقصر- الزناقطة – نجع محمد موسى.

البحر الأحمر

المعمل المشترك بالغردقة شارع التربية والتعليم - الدهار.

البحيرة

المعمل المشترك بدمنهور، شارع الجمهورية بجوار مستشفى الصدر.

الجيزة

مستشفى حميات إمبابة كورنيش النيل - إمبابة.

الدقهلية

مستشفى المنصورة الدولي خلف ستاد المنصورة.

الشرقية

المعمل المشترك بالشرقية شارع التجنيد بجوار مستشفى صدر الزقازيق.

الغربية

مستشفى حميات طنطا شارع المدارس - طنطا.

الفيوم

مستشفى الفيوم العام شارع النبوي المهندس بجوار مديرية الصحة.

المنوفية

مستشفى حميات شبين الكوم ميت خلف – مركز شبين الكوم.

المنيا

جرحات اليوم الواحد بسمالوط عرب الزينة كوبري الشريعي سمالوط.

الوادي الجديد

مستشفى حميات الخارجة ميدان الشعلة - الخارجة.

بني سويف

المعمل المشترك ببني سويف مدينة الزهور شارع صفية زغلول.

بورسعيد

مستشفى حميات بورسعيد شارع الثلاثيني أمام ستاد بورسعيد.

جنوب سيناء

مستشفى الطور العام أمام محطة شرق الدلتا – طور سيناء.

مستشفى شرم الشيخ الدولي شرم الشيخ – جنوب سيناء.

دمياط

مستشفى حميات دمياط باب الحرس - دمياط.

سوهاج

مستشفى أخميم المركزي طريق أخميم - سوهاج.

قنا

مستشفى حميات قنا أمام نقابة المهندسين - قنا.

كفر الشيخ

مستشفى الزعفرانة الزعفرانة – الحامول.

مرسى مطروح

مستشفى النجيلة طريق مطروح طريق الإسكندرية الصحراوي.

وبعد قراءة أماكن وعناوين المعامل في المحافظات، تظهر 3 أقونات باللون الأزرق، وهي تحديد الموعد والاستعلام وإلغاء الموعد.

بمجرد الضغط على تحديد الموعد، تظهر استمارة إلكترونية مكونة من عدد من الخانات التي تطلب تاريخ التحليل، وجهة السفر، وعدد المسافرين، ومكان الفحص، والفترة الزمنية للفحص، وبعدها تطلب الاستمارة بيانات المسافر وإدخال رقم جواز السفر واسمه الرباعي باللغة الإنجليزية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمسمى الوظيفي، ورقم الهاتف.

وبعد إتمام البيانات يتم الضغط على زر المتابعة، وحصول المسافر على رقم يذهب به بعد ذلك للمعمل الذي تم اختياره في محافظته لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد pcr.

ويتيح الموقع الإلكتروني للمعامل المركزية أيضا الاستعلام عن نتائج التحاليل من خلال إدخال رقم جواز السفر وجهة السفر، وكذلك خاصية إلغاء موعد التحليل، للدخول إلى الموقع الإلكتروني اضغط هنا.