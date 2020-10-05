تحرير 42 محضرا في حملات تفتيشية على المنشآت بكفر الشيخ

قال علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية نفذت حملات تفتيشية على المنشآت للتاكد من انضباطها واتباع السلامة والصحة المهنية بنطاق مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف "ناصف" في بيان له، اليوم، أنه أرسل تقريراً مفصلاً لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، حول نشاط المديرية خلال الفترة الماضية، حيث نفذت عشرات الحملات للتأكد من انضباط المنشآت، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة.

وأشار إلى ان مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، استخرجت 620 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة على المهن المختلفة، موضحًا أن مجال التفتيش العمالي شهد التفتيش على 430 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وأسفر عن تحرير 42 محضراً.

كما مرت المديرية خلال الشهر الماضي على 331 منشأة ، وحررت 6 محاضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، ومنح مهلة 79 منشأة أخري لإزالة المخالفات ، فضلاً عن إعادة التفتيش على 84 منشأة ، وذلك للتأكد من السلامة والصحة المهنية.

وفي سياق متصل، وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحال التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الحملة المكبرة للتفتيش والرقابة علي المخابز البلدية، لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان تحقيق جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين، وأكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.