البطولة الشبابية تتصدر بوسترات مسلسل "طلقتك نفسي" قبل عرضه 19 أكتوبر

نشر الفنان محمد عادل، بوسترات مسلسله الأخير "طلقتك نفسي"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلاً: "طلقتك نفسي .. دعواتكم".

وظهر علي البوستر، كلا من محمد عادل، وهاجر أحمد، وأحمد عصام، وكارولين عزمي، ومحمد مهران، ونانسي صلاح.

وأعلنت شبكة تليفزيون النهار، بدء العرض الأول والحصري لمسلسل "طلقتك نفسي"، 19 أكتوبر الجاري.

ويدور المسلسل حول حالات الطلاق، في إطار دراما اجتماعية تتميز بالطابع الكوميدي، كما يطرح قضايا مختلفة، ووجهات نظر متنوعة من زوايا وآراء مختلفة.

ويستعرض مسلسل "طلقتك نفسي"، أغرب أسباب انتشار حالات الطلاق، من خيانة أو كذب أو تدخّل من الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد، وهي "أنت طالق"، لفظ صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

وانتهي مخرج العمل محمد النقلي، من تصوير أحداث المسلسل، وبدء في عملية مونتاج العمل الدرامي، الذي تم تصوير معظم أحداثه بين الإسكندرية والساحل الشمالي.

والمسلسل بطولة عدد من النجوم، بينهم محمد عادل، وهاجرأحمد، وأحمد عصام، وولاء الشريف، وكارولين عزمي، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد الشامي، وهايدي موسي، ومحمد العمروسي، وكريم عبدالجواد

كما يضم نخبة من ضيوف الشرف، بينهم بيومي فؤاد، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وصبري عبدالمنعم، وليلي عز العرب، وأحمد صيام، ونهال عنبر، وحجاج عبدالعظيم، قصة وسيناريو أحمد عصام، وإخراج محمد النقلي.