بالأسماء.. 35 متقدما للنواب في "ميت غمر" بعد تنازل مرشح

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز ميت غمر "الدائرة الثامنة"، بمحافظة الدقهلية، وعددهم 35 مرشحًا، بعد تنازل رقم "23"، في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في الكشف كما يلي:

1- أسامة أحمد محمد متولي راضي.

2- أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي.

3- أحمد محمود أحمد محمد.

4- ناجي إبراهيم إبراهيم سيد الاهل.

5- أميمه السعيد عبدالغني همام حجازي.

6- عبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى.

7- بدوي عبداللطيف هلال بدوي.

8- يوسف محمد يوسف علي مناح.

9- حنان محمد علي مرسى عبده.

10- محمد الهادي إبراهيم أحمد عقل.

11- محمود نصر نصر عامر.

12- رضا محمود نصر إبراهيم.

13- أحمد مجدي محمد عبدالرحيم عبدالهادي.

14- أحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفي.

15- محمد موسى محمد موسى زارع.

16- السيد محمد محمدعبدالحميد حبو.

17- عمرو حاتم متولي الهواري.

18- راغده عبداللطيف حافظ الشربيني.

19- محمود أحمد العزب سيد أحمد.

20- مصطفى محمد عزت حامد الشعار.

21- طارق عبدالحافظ أبوالنجا درويش.

22- أسعد موسى عتريس الجزار.

24- محمد منصور محمد منصور.

25- أيمن الغندور نصر الشاعر.

26- أسامة محمدالحسيني أبوالعنين حسن.

27- أحمد عادل محمد محمد علام.

28- أمير عبدالبديع عبداللطيف بدوي التلال.

29- عماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان.

30- إبراهيم علي إبراهيم الشناوي.

31- أمين عبدالحميد علي القرموطي.

32- حاتم محمد أحمد محمد الفرارجي.

33- هانى ابوالمجد السيد محمد أبوالمجد.

34- نادر إبراهيم محمد عليوة.

35- هلال نصر الدين السعيد السيد.

36- مرتضى أحمد محمد منصور.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجرى اليوم إعلان أسماء 354 مرشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.