تحالف انتخابي بين "نشوى الديب" ومرشح "مستقبل وطن" بدائرة إمبابة

شهدت دائرة إمبابة الساعات القليلة الماضية، مفاجاة كبيرة، حيث أعلن كل من النائبة نشوى الديب، والنائب طارق سعيد حسنين، المرشحان عن دائرة امبابة، عن تحالفهما الانتخابي في الدائرة، وذلك بحضور كبار العائلات.

وكتبت نشوى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن هذا التحالف قائلة: "تحالف فردى مستقل مع كيان حزبي قوى مثل حزب مستقبل وطن".

وأضافت، أن هذا التحالف هو درس لجميع الأحزاب فى التعاون بين الأحزاب بعضها وبعض وبين الأحزاب والمستقلين فهى بداية لنبذ الصراعات والخلافات من أجل خدمة حقيقية لبلدنا الحبيبة.

وأكدت الديب، أن التحالف الذي تم دليل عى نبذ الصراعات والخلافات، لأن مصر تحتاج إلى حياة سياسية حقيقية وتحتاج إلى أحزاب قوية متعاونة و مستقلين يبذلون الجهد من أجل الوطن.

الوطنية للانتخابات: 29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.