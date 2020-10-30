"الإسكان": خصصنا وحدات في الإعلان الـ14 لذوي الاحتياجات الخاصة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة أعلنت عن 125 ألف وحدة سكنية، تشمل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، وجميع المناطق ويراعى فيها التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ويحصلون على الأدوار الأرضية، تسهيلا لهم في الحركة.

وأضاف "خطاب"، في مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الجمعة، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الإعلان ينقسم لجزأين، الأول لمحدودي الدخل، 100 ألف وحدة سكنية، وهي في مناطق: "حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه بالنسبة للإسكان المتوسط، فإنه سيكون في هذه المدن بالإضافة إلى مدينتين جديدتين، وهما العلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وهاتين المدينتين يطرح فيهما وحدات إسكان لأول مرة.

وأكد، أن الوزارة خصصت أسبوعا لذوي الاحتياجات الخاصة يبدأ من بعد غد الأحد، لكي يستطيعوا التقديم للوحدات السكنية بعيدا عن الزحام، كما خصصت شهرا بعد هذا الأسبوع لباقي المواطنين يمكن خلاله التقديم على الوحدات السكنية، على أن ينتهي ذلك يوم 7 ديسمبر المقبل.

وأعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 125 ألف وحدة سكنية، ضمن المشروع الـ 14 للإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب، بدون تكاليف إضافية على الحاجزين، والذى سيبدأ الحجز به أول نوفمبر.

والوحدات مقسمة بين متوسطي الدخل ومحدودي الدخل عبارة عن 25 ألفا لمتوسطي الدخل و100 ألف لمحدودي الدخل، ومنهم عدد كبير في محافظات الصعيد، وهناك تنوع في المساحات، وتم توفير مساحات مختلفة لتغطى عدد أكبر من شرائح المجتمع وشرائح الدخل، بحسب المتحدث الرسمي للوزارة.

والوحدات مدعومة بحوالي 70 إلى 80 % من الدولة والمقدم حوالى 14 ألف وكانت هناك مشاريع سابقة ذات مساحات ثابتة ولذلك كانت المقدمات ثابتة ولكن في هذا الإعلان مختلفة لأن المساحات مختلفة، وبعد سداد مقدم الشقة والأقساط الربع سنوية سيكون الحاجز قد دفع حوالى 20 % من قيمة الوحدة والباقي على 20 سنة ، وذلك وفقا لـ "خطاب".

وأشار إلى أن هناك فيديو مبسطا على الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، يستطيع من خلاله المواطن أن يعرف كل شيء وأسعار الشقق أصبحت في متناول الجميع، والمدة المعلنة في الإعلان 36 شهرا لاستلام الشقة والتمويل العقاري شرط أساسي.