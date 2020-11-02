تكريم اسم "العصار" في ذكرى "إنتاج أول طلقة مصرية": فارس مصر النبيل

تستعد وزارة الإنتاج الحربي، لتكريم اسم الفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية قبل عدة أشهر، خلال الاحتفال الذي تنظمه الوزارة غداً الثلاثاء بمناسبة "عيد الإنتاج الحربي"، والذي جاء في ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية.

وأعدت الوزارة فيلما تسجيليا عن العصار، حمل اسم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، يوثق حياة العصار من زملائه ومن عايشوه، ويضم عدد من رجال الدولة، وشخصيات عامة.

ونشر محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، قبل قليل، عبر صفحته على فيس بوك، "برومو" عن "الفيلم"، قائلا: "بكرة حكاية الفيلم توضح كاملة.. وأتمنى أن يكون لائقا بحجم الكيان وبقدر الشخص".

بدأ البرومو بكلمة من المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قال فيها إنّ وزارة الإنتاج الحربي صرح وطني عريق، شرف أن يتولى مهامه ليكمل مسيرة عظماء أفاضل عبر 66 عاما مضت.

وتضمن البرومو كلمة سبق وألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الفريق العصار، قائلاً إنّه كان رجل هادئ، وينجز بصمت.

رمز للانضباط والالتزام

كما تضمنت شهادة الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والذي قال عن الراحل إنّه كان مثال للفكر المستنير، فيما قال اللواء محمد شيرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، إن "العصار" كان رمز للانضباط والالتزام التام، فيما قال الدكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إنه كان "مثال لكل مرؤوسيه".

مخلص وكتوم وأمين

كما يتضمن الفيلم شهادة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال فيها إنّ "العصار" كان يعمل ليل نهار، ولا يشعرك بأي ضغط، بينما قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الراحل كان مثال للإنسان المخلص، الكتوم، والأمين.

داعم للعلماء المصريين

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ العصار كان "أب" في كيفية تناول الأمور والتحديات، بينما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ المصريين في الخارج ارتبطوا بهذا الرجل العظيم، خاصةً العلماء والخبراء منهم.

تكريم "السيسي" له في حياته

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزير الراحل في حياته، ليضم البرومو توجيه الرئيس بإطلاق اسم "الفريق محمد العصار"، على أحد المحاور المرورية الجديدة.

ووصف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفريق العصار بأنّه "قيمة وطنية رفيعة"، كما قالت الفنانة يسرا عنه إنّه كان شخصية نادرة الوجود.

وعاد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للظهور مرة أخرى، مؤكداً أنّ "الوزير العصار كان يسعى دائما لرفع اسم مصر عاليا".

"مصر تستطيع"

واختتم "برومو" الفيلم بلقاء سابق للراحل مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، قال فيه: "مصر تستطيع.. جدا جدا جدا".