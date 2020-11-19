دبلوماسيون والجامعة العربية ينعون المعلم: فارسا دبلوماسيا ومناضلا شرسا

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالا هاتفيا مع نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد، لتقديم في واجب العزاء في وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري، معربا عن تعازيه الحارة للشعب السوري.

وقدم مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين والسياسيين المصريين، واجب العزاء في وفاة الراحل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري، حيث استقبل السفير السوري في القاهرة الدكتور بسام درويش وأعضاء البعثة الدبلوماسية، جموع المعزيين التي ضمت عددا من الدبلوماسيين العرب والأجانب، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب والفعاليات الشعبية والمفكرين والأدباء والكتاب.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق المواساة بفقيد الدبلوماسية السورية، داعية الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ومن الأحزاب المصرية، نعى النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، عميد الدبلوماسية العربية وليد المعلم، معربا عن تعازيه ومواساته إلى الأشقاء السوريين، قائلا: "أفنى المعلم حياته مدافعاً عن قضايا الوطن العربي، وحقوقه المشروعة للشعب الفلسطيني، ومناضلا شرسا ضد العدوان الغاشم علي سوريا".

ونعى الحزب العربي الديمقراطي الناصري، الوزير الراحل الذي وصفع بـ "صاحب العلامات الفارقة في التاريخ العربي الحديث"، في بيان صحفي، قائلا: "خسارة للأمة العربية بأكملها حيث فقدت فارسا دبلوماسيا أدار المعركة في مواجهة المؤامرة الصهيوأمريكية وانتصر عليها في المحافل الدبلوماسية الدولية فكان خير من مثل الأمة دبلوماسيا ليدافع عنها وينتصر لها".

وأعرب نائب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة المصري، سيد الأسيوطي، في بيان عن تعازيه بوفاة المعلم، مؤكداً أن الراحل كان قامة عربية تشرفنا جميعاً بأنها كانت تمثلنا في المحافل الدولية وتتصدى لكل المحاولات الغربية والصهيونية للهيمنة على سورية والمنطقة.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن المعلم قضى حياة حافلة في خدمة سوريا، متابعا: "كان عنوانها القوي الذي تطل منه على العالم، ورفضها للمؤامرة الدولية عليها ومقاومتها لها، كان عروبيا أبيا ومخلصا لقضايا الأمة العربية".

من جانبها نعت جمعية "الصداقة المصرية - السورية" الوزير المعلم، وقال رئيس الجمعية، السيد خضر، إن المعلم رحل "بعد مشوار مشرف في خدمة وطنه في المجال السياسي الدبلوماسي.