نقيب المحامين يكلف "المركزي للتعبئة" بإحصاء الجمعية العمومية

كلف نقيب المحامين رجائي عطية، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بإجراء إحصاء إجمالي لعدد الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا القرار، جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ومن أجل مراجعة الاحتياجات المطلوبة لضبط وإحصاء الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية.

وقال نقيب المحامين في قراره، إنه تم تكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن الإحصاء بيان عدد الجمعية العمومية في 19 مارس 2020 ثم عددها الآن وقت إجراء هذا الإحصاء.

ودعا رجائي عطية، إلى إجراء حصر ببيان إجمالي ونوعي، لعدد وفئات من زادوا عن الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية منذ 19 مارس 2020، وحتى إجراء الإحصاء المطلوب.

وأشار نقيب المحامين في قراره، إلى أن الإحصاء من المفترض أن يشمل ببيان على سبيل المثال، عدد من زادوا في الجمعية من طلاب القيد من الخريجين الجدد، وعدد من زادوا الذين تقدموا بطلبات من خريجي التعليم المفتوح، وعدد من زادوا ممن أعيدوا من الزوال، أو أعيدوا من خلال إعادة القيد، والذين أعيدوا بمقتضى أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وطالب عطية، أن يتم هذا الإحصاء قبل نهاية العام الحالي، كي ما يكون متوفرا في بداية العام القادم بإذن الله، لافتا إلى نقابة المحامين ستتكفل بأعباء هذا الإحصاء وتضع تحت أمر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كافة البيانات الإجمالية والنوعية لأعداد الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن النقابة ستفي بكل ما يطلبه الجهاز من أجل قيامه بهذه المهمة الواجبة التي فات إجراؤها وقت كبير، تركت فيه التقديرات للعشوائية دون أن يعرف أحد على وجه التأكيد ما الذي يتم في نقابة المحامين -على حد وصفه.