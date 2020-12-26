ضبط 258 قضية مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 210 قطع أسلحة نارية، بحوزة 179 متهمًا، وتنفيذ 78125 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6783 محكومًا عليه.

كما ضبط 258 قضية مخدرات بحوزة 271 متهمًا، و64 هاربًا، و26 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 277 دراجة نارية مخالفة، و20343 مخالفة مرورية، وجرى ضبط تشكيلين عصابيين، وإعادة 3 سيارات و3 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وجرى فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.