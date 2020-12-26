رسالة على «واتساب» تحل لغز رحيل «نحمده» بعد 3 أشهر: قابليني على السطح

«قابليني علي السطح»، رسالة من برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» على تليفون فتاة في الدقهلية، بتاريخ وفاتها منذ 3 شهور، تكشف لشقيقها أنها كانت على علاقة بشاب، وخوفا من افتضاح أمره أغرقها في خزان مياه، وهرب بعد أن طالبته بالزواج منها.

وأمر مدير نيابة طلخا، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، باستخراج الجثة، وبتوقيع الكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية في الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها، والتحفظ على الشاب المتهم.

البداية كانت بعثور «هاشم. ح. م.»، 29 سنة، عامل، مقيم بمحافظة الجيزة، و«الدسوقي. ر.»، 48 سنة، عامل، مقيم بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، على شقيقة الأول منذ 3 شهور، وتدعى «نحمده ح. م .»، 28 سنة، غارقة داخل خزان مياه أعلى سطح منزلها.

وبعد أن عثرا عليها أنزلا جثتها إلى شقة شقيقها، اعتقادا منهما أن الوفاة نتيجة سقوطها داخل الخزان «قضاء وقدر»، ولا توجد شبهة جنائية.

وأنهى شقيق الفتاة إجراءات دفن شقيقته على أساس أنه لا توجد أي شبهة جنائية، بعد أن أدعى لجهات التحقيق وقتها أنها سقطت في الحمام مغشيا عليها، نتيجة اختناقها بغاز السخان، وتصرح له بالدفن.

وأكد شقيق المتوفية، في محضر الشرطة، أنه في أثناء مراجعة رسائل «واتس اب»، على تليفون شقيقته الراحلة، عثر على رسالة بينها وأحد الأشخاص، بتاريخ وفاة شقيقته مكتوب فيها «قابليني علي السطح»، وهو مكان العثور علي جثتها.

وبمراجعة باقي الرسائل شك في وجود علاقة بين شقيقته وصاحب الرسالة، فتوجه إلى الشرطة، وحرر المحضر ضده.

وتحركت مباحث طلخا، وألقت القبض عن المُبلغ ضده، وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بوجود علاقة بينهما، وبالفعل يوم الحادث طلبت منه الحضور، ونشبت مشادة بينهما لرغبتها في الإعلان عن العلاقة بينهما، وخوفا من افتضاح أمره، وأن تعرف زوجته بالعلاقة، ألقاها داخل خزان المياه، وتركها تغرق به، وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2722 إداري مركز طلخا لسنة 2020.