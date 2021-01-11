"أليكس هيرشي" تستعرض أفضل 10 سيارات خلال العام الماضي 2020 (فيديو)

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ضمن سلسلة فيديوهات تتضمن شرح وتجربة السيارات الفارهة، وقائمة أفضل سيارات العام المنصرم 2020.

وتضمنت تلك القائيمة أفضل 10 سيارات تم طرحها خلال العام 2020، والتي تم إنتاج عدد محدود من عدة طرز في القائمة والتي يأتي في مقدمتها سيارة "ماكلارين سبيدتايل، كوينيجسيج جيميرا، لامبورجيني سيان FKP 37، مركبة شامان روسية الصنع، فيراري MIG-U1 الوحيدة من نوعها في العالم، بوجاتي X-Wing، مرسيدس مايباخ GLS 600 ، مرسيدس برابوس جي تي 63 أس روكيت900، شاحنة مرسيدس AMG برابوس 800 أدفينتشر إكس إل بي، وأخيرًا السيارة الكهربائية بي أم دابليو I3".

وخلال العام المنصرم إستعرضت "أليكس هيرشي" عدد من السيارات الفارهة لعدة علامات تجارية رائدة في صناع السيارات، كما ظهرت في تجربتها الأولى بقيادة واحدة من سيارات السباق الأقوى في العالم "فورميلا 1"، حيث أعربت عن سعادتها بالتجربة الأولى لها في قيادة سيارة سائق F1 البريطاني السابق إدي إيرفين، التي كان يقودها في البريكس الكبير، ومحاولة قيادتها على المضمار الخاص بمطار دبي "أوتودروم"، وعلقت قائلة: "الأمر كله إستغرق نحو ساعة واحدة فقط، لكنها من أكثر التجارب المجنونة في حياتي".

وفي وقت سابق إستعرضت "اليكس" خلال فيديو لها، سيارة EXP100GT الجديدة، المستقبلية فائقة التطور، من صنع شركة بنتلي البريطانية، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في مقر الشركة بمدينة كرو البريطانية احتفالا بالمئوية الأولى على تأسيس علامة السيارات العريقة؛ وتتميز السيارة بقدرتها على قطع مسافة 440 ميلا بعملية شحن واحدة، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 186 ميلا في الساعة، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 2.5 ثانية .