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11 منفذا متنقلا لبيع الأسماك بأسعار مدعمة في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
03:02 م | الإثنين 01 فبراير 2021
سيارات لبيع الأسماك في الدقهلية

سيارات لبيع الأسماك في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، عن  تخصيص 11 منفذا لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة.

وأعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إشارة بدء تشغيل 11 منفذا، اليوم، عبارة عن «سيارت متمركزة» لبيع الأسماك بكافة أنواعها بأسعار مدعمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ إحدى المنافذ التى تبدأ عملها اليوم بنطاق مدينة المنصورة وذلك بحضور العقيد سامح عبد الغنى ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

 وقال محافظ الدقهلية إن هذه المنافذ تم اختيار مواقع تمركزها بنطاق المحافظة لخدمة أكبر قدر من المواطنين بمراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأضاف أن الأماكن التى تم إختيارها هى 6 أماكن في مدينة المنصورة في شوارع: «قناة السويس ، ومنطقة الاستاد ، وبورسعيد، وجيهان، والمستشفى العام السكة الحديد، وسندوب » بالإضافة إلي 5 تمركزات أخرى في مراكز «شربين، ميت فارس مركز بني عبيد ، بمركز السنبلاوين، ومركز طلخا ، ومركز ميت غمر»، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع فى نشر تلك المنافذ بعدد من الأماكن الأخرى بنطاق المحافظة وذلك لتحقيق الإستفادة منها للمواطنين بأنحاء المحافظة .

وثمن الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع أجهزة المحافظة فى توفير السلع بالأسعار المدعمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

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